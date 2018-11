Condemnats per sostreure mil euros que un home havia oblidat a l'estanc de Guardiola

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat a sis mesos de presó dues persones que van sostreure una cartera que un home s'havia deixat a l'estanc de Guardiola de Berguedà, i que contenia mil euros en efectiu al seu interior. Els dos acusats, Miquel E. S. i Ana María A. C., no hauran d'ingressar a presó perquè no tenen antecedents penals, amb la condició que retornin els mil euros a l'afectat.

Els fets van tenir lloc el 4 d'agost del 2017, cap a 3/4 de 8 de la tarda, a l'estanc de Guardiola, situat al carrer del Comerç. Els dos acusats es van apropiar una cartera que el seu propietari s'havia descuidat instants abans a sobre del mostrador de l'establiment. La cartera contenia mil euros en efectiu, el DNI, la targeta de la Seguretat Social, la targeta de voluntari d'una ADF, el permís de conduir i una targeta de crèdit.

El dia del judici, els acusats van reconèixer els fets davant de la jutge, de manera que la seva defensa va poder pactar una pena de conformitat amb la fiscalia, que inicialment demanava una condemna de quinze mesos de presó, per un delicte de furt.

A banda de la pena final de sis mesos, que no hauran de complir, els acusats han estat condemnats a retornar els mil euros a la víctima. I és que l'home va recuperar la cartera amb tota la documentació, però sense els mil euros que contenia inicialment.

La suspensió de la pena de presó s'ha fet per un termini de dos anys, període en el qual els dos processats no podran delinquir, si volen evitar l'ingrés penitenciari.