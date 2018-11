La Guàrdia Civil destrueix 25 quilos d'explosius localitzats a Bellver de Cerdanya

La Guàrdia Civil han destruït 25 quilos d'un material explosiu que havia estat localitzat per un ciutadà en un habitatge de Bellver de Cerdanya (Cerdanya) i que antigament era utilitzat per fer voladures de roca. Concretament, la troballa es va produir mentre aquesta persona estava netejant el domicili d'un antic familiar mort, punt al qual es van desplaçar efectius del Grup Especialista en Desactivació d'Explosius (GEDEX). Un cop fetes les comprovacions pertinents, el material va ser evacuat a una cantera, on el passat dijous a les dotze del migdia va ser destruït. Des del cos policial recomanen no moure ni tocar qualsevol objecte que tingui una aparença d'artefacte explosiu, incendiari o pirotècnic.

A banda d'aquesta actuació de Bellver de Cerdanya, en el darrer trimestre també en destaca la destrucció d'un projectil de calibre 149 mil·límetres que estava clavat al terra al nucli de la Ràpita, al terme municipal de Vallfogona de Balaguer (Noguera). La Guàrdia Civil recorda que, davant de troballes d'aquest tipus, cal alertar al cos policial i afegeix que és molt útil poder aportar les coordenades GPS, les quals es poden obtenir a través de molts dispositius mòbils, per facilitar-ne la seva localització.