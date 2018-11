Un home s'entrega a la presó de Lledoners per confessar un crim

Un home es va entregar aquest diumenge al vespre a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada per confessar l'autoria d'una agressió a Cardedeu (Vallès Oriental). La víctima va acabar morint l'endemà a l'hospital.

El presumpta homicida, segons han explicat fonts policials a aquest diari, no és cap intern de Lledoners, sinó que pretenia ingressar a presó sense haver passat abans ni per cap comissaria ni per cap jutjat.

L'agressió, segons han explicat els Mossos d'Esquadra, es va produir diumenge a la tarda en una casa abandonada de Cardedeu. Cap a les 15.45 hores, es va produir un incendi a l'habitatge. Diverses dotacions d'emergències es van desplaçar al lloc, on van localitzar un home estès a terra i ferit de gravetat amb signes de violència. El SEM el va traslladar a un centre hospitalari, on va morir dilluns a la tarda.

El mateix diumenge a la nit, el presumpta homicida es va presentar a l'entrada de la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, per confessar els fets. Els mossos que hi ha a l'entrada de Lledoners el van detenir. L'home roman a l'espera de passar a disposició judicial. La investigació va a càrrec de la Regió Policial Metropolitana Nord.