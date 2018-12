Un incendi crema un despatx a la UVIC

Quatre dotacions de Bombers han treballat aquesta matinada en un incendi a la UVic. Segons han informat fonts del cos, l'avís s'ha produït als volts de 2/4 d'1 i el foc hauria afectat un petit despatx, a tocar del laboratori de Biociències, situat a la Torre dels Frares. Les causes encara s'estan investigant. L'incendi ha estat controlat en poc més de 20 minuts i, abans de les dues, les dotacions ja s'han retirat. Com a conseqüència de l'incident, que no ha causat ferits, l'edifici afectat ha estat tancat a primera hora per analitzar els danys. Era previst que, a les 10 del matí, s'hi reprengués l'activitat amb normalitat.