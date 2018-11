Multen dos presos per una agressió greu a Lledoners i n'expulsen un tercer del país

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat tres presos de Lledoners que en van apallissar un altre a l'interior del centre penitenciari fa prop de quatre anys. Dos dels condemnats, Artur G. i Giorgi M., han estat sentenciats a una multa de 1.200 euros, i el tercer, Kakha T., ha rebut una pena d'un any i mig de presó. Com que es trobava en situació irregular a l'Estat, la pena penitenciària se li substituirà per l'expulsió del país. Els tres condemnats, que són de nacionalitat georgiana, hauran d'indemnitzar conjuntament la víctima amb la quantitat de 1.300 euros.

Els fets van tenir lloc el 29 de febrer del 2015, cap a 3/4 de 2 del migdia, en un dels mòduls penitenciaris de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Els tres presos acusats es van discutir amb un altre intern. En el transcurs de la baralla, els acusats el van fer caure a terra i li van donar diferents cops i puntades de peu.

A causa de l'agressió, l'intern agredit va resultar amb ferides de consideració, entre les quals un traumatisme cranial, una fractura òssia del nas i un esquinç de lligament. Va tardar un mes a curar-se, però no presenta seqüeles arran dels fets.

En el seu escrit de conclusions inicials, la fiscalia demanava per a cadascun dels tres agressors la pena de tres anys de presó, per un delicte de lesions amb l'agreujant d'abús de superioritat.

El dia del judici, però, els tres presos van reconèixer els fets davant de la fiscalia, per la qual cosa les seves defenses d'ofici van pactar una condemna de conformitat amb el fiscal, que va rebaixar considerablement les peticions.

Arran de l'acord, Artur G. i Giorgi M. van ser condemnats, cadascun, a una multa de 1.200 euros, que podran pagar amb terminis mensuals de 50 euros, durant dos anys. Pel que fa a Kakha T., la seva pena de presó va ser substituïda per l'expulsió de l'Estat espanyol, on no podrà tornar a entrar durant un període de cinc anys.