Destrueixen 25 quilos d'explosius localitzats en una casa de Bellver

El material explosiu, format per 25 quilos de trinolita especial negra GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil ha fet explotar en una pedrera de la Cerdanya un total de 25 quilos d'explosius que van ser localitzats en una casa particular de Bellver, al domicili d'una persona difunta. El material, format per trinolita especial negra, s'utilitzava antigament per a voladures de roca i a tasques d'artigament de terrenys.

Els fets, segons va informar aquest dimarts el cos policial, van tenir lloc dijous de la setmana passada. Un ciutadà va avisar la Guàrdia Civil que havia localitzat els explosius en un habitatge de Bellver de Cerdanya, mentre hi duia a terme tasques de neteja. La casa era l'antic domicili d'un familiar difunt.

Fins a l'indret s'hi va desplaçar el Grup Especialista en Desactivació d'Explosius (GEDEX) de la comandància de la Guàrdia Civil de Lleida. Després de comprovar que eren 25 quilos de trinolita, els GEDEX, amb les mesures de seguretat necessàries, els van traslladar fins a una pedrera pròxima, on van procedir a la seva explosió controlada.

Davant de la troballa de qualsevol objecte que, per la seva aparença, pugui resultar sospitós de ser un artefacte explosiu, incendiari o pirotècnic, la Guàrdia Civil recomana no tocar-lo ni moure'l, senyalitzar-ne la seva presència i avisar, immediatament, al telèfon d'urgències d'aquest cos policial, a través del 062.