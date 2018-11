Un ex-pres de Lledoners es presenta per sorpresa al centre confessant un crim

Presó de Lledoners, on l´acusat ja va complir condemna per extorsió i tràfic de drogues

Presó de Lledoners, on l´acusat ja va complir condemna per extorsió i tràfic de drogues ARXIU/MIREIA ARSO

Un veí de Cardedeu que va estar empresonat durant sis anys a Lledoners, J. V. B., de 47 anys, es va presentar diumenge al vespre a la presó bagenca i va confessar l'autoria d'una agressió mortal, amb el propòsit d'ingressar aquella mateixa nit al centre. No va ser així, ja que els Mossos que hi havia a l'entrada de Lledoners van seguir el procediment en aquests casos: el van detenir i el van portar a la comissaria, per iniciar una investigació i portar l'acusat davant del jutge. Molt possiblement acabarà ingressant a Brians 1.

L'agressió va tenir lloc diumenge mateix, a la tarda, a Cardedeu (Vallès Oriental). Segons van explicar ahir els Mossos d'Esquadra, els fets van passar en una casa abandonada, a primera hora de la tarda. L'acusat va apunyalar presumptament un home durant una baralla.

Poc després, la casa va ser escenari d'un incendi, sense que hagi transcendit de moment si va ser provocat pel mateix detingut. Quan hi van arribar els equips d''emergències, es van trobar la víctima estesa a terra, amb ferides d'arma blanca de gravetat. El ferit va ser traslladat en estat crític a un centre hospitalari, on va acabar morint dilluns a la tarda.

Diumenge al vespre, hores abans de la defunció de la víctima, el presumpte agressor va conduir des de Cardedeu fins a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, situada a 80 quilòmetres de distància. El seu propòsit era confessar els fets i entregar-se al mateix centre penitenciari on ja havia estat ingressat. En concret, segons va poder saber ahir aquest diari, va complir condemna a Lledoners entre els anys 2010 i 2016, pels delictes d'extorsió i de tràfic de drogues. Es trobava en llibertat, doncs, des de feia dos anys.

Quan els Mossos de Lledoners el van detenir diumenge al vespre, li van atribuir inicialment un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Posteriorment, en produir-se la mort dilluns a la tarda, va passar a ser acusat d'homicidi.

El detingut va ser traslladat a la comissaria de Granollers dels Mossos. La investigació va passar a càrrec de la divisió criminal de la Regió Metropolitana Nord, amb l'objectiu d'aclarir el crim. Els investigadors han de determinar el mòbil de l'agressió i si hi ha altres persones implicades.

Un cop hagi passat a disposició judicial, el jutge no necessàriament enviarà l'home a Lledoners, la presó on ja havia estat. El més probable és que sigui traslladat al centre de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires, que és la presó que acull la majoria de presos preventius de Catalunya.