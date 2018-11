Un petit accident a la C-55 provoca retencions a la sortida de Manresa

NO MÉS MORTS C-55

Accident a la C-55 al barri dels Comtals NO MÉS MORTS C-55

Un accident de poca gravetat a la C-55, a l'alçada de la depuradora de Manresa, està provocant retencions en aquesta via en sentit Barcelona. El xoc, on s'han vist implicats dos vehicles, s'ha produït al voltant de les 9 del matí i no consten ferits, segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit.