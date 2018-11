Un acusat de fer pintades contra Llarena a Das planta el jutge de Puigcerdà

Un membre del CDR de la Cerdanya es va negar ahir a comparèixer davant del jutjat de Puigcerdà, que l'havia citat com a imputat per injúries per unes pintades ofensives contra el jutge del Suprem Pablo Llarena aparegudes a l'entorn de Das, on el magistrat té una segona residència. L'acusat, Tomàs Sayes, va desobeir ahir la citació i, a les portes del jutjat, va negar la seva implicació en les pintades, que s'haurien fet el 30 de març en el marc d'una caminada reivindicativa entre Alp i Das, i que no tenen res a veure amb les pintades que el col·lectiu Arran havia fet setmanes abans a prop de la casa de Llarena.

A banda de Sayes, ahir també estava citat a declarar en relació amb els fets un altre investigat, en aquest cas per delictes de tinença il·lícita d'armes prohibides i reunió il·lícita portant armes prohibides. Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat, ell sí que va comparèixer i va contestar a les preguntes de totes les parts. A més, van prestar declaració tres efectius dels Mossos d'Esquadra com a testimonis.

Pel que fa a la decisió de Tomàs Sayes, la seva advocada, Raquel Vilar, va explicar que el jutge pot tornar-lo a citar i que, en cas de no presentar-se, podria activar una ordre de cerca i captura. La lletrada creu que la situació és «absurda» i que es tracta «d'un cas més» de «persecució de l'independentisme». Sayes va afegir davant la premsa que assumeix les conseqüències que es puguin derivar de la seva incompareixença.

El membre del CDR va afegir que l'origen de la seva citació es troba en una de les accions que es van organitzar a la comarca durant la Setmana Santa sota el lema «Setmana per la dignitat a la Cerdanya». La investigació està vinculada a una caminada reivindicativa que es va dur a terme el 30 de març passat entre els municipis d'Alp i Das quan van aparèixer unes pintades contra el jutge del procés, Pablo Llarena, amb una segona residència al municipi de Das. Les pintades, segons Sayes, no tindrien res a veure amb les que va fer el col·lectiu Arran davant el domicili que té el magistrat a Das ni tampoc s'emmarcarien en l'acte de protesta.

Segons Sayes, ha estat citat com a investigat per un delicte d'injúries perquè el dia de la caminada va exercir com a portaveu i, com que va ser identificat per aquest motiu, se'l responsabilitza d'unes pintades que, assegura, no va fer. En el mateix sentit es va pronunciar un altre membre del CDR de Cerdanya, Marçal Rocias, que va afegir que, en una assemblea prèvia, es va acordar que no es farien accions d'aquest tipus ni se'ls donaria cap mena de suport.