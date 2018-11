Dos anys i nou mesos de presó per trencar el nas a la seva parella, a Sant Joan

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha condemnat a dos anys i nou mesos de presó un veí de Sant Joan de Vilatorrada, Redouan A., que va agredir greument la seva parella sentimental, a qui va trencar el nas d'un cop de puny, a banda de causar-li altres lesions. L'home, de 37 anys i que ara té la residència fixada a Rubí (Vallès Occidental), no ingressarà a la presó si compleix l'ordre d'allunyament de la víctima, si fa treballs comunitaris durant sis mesos i si segueix un curs contra la violència masclista.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc l'11 de desembre del 2017, al domicili on vivia la parella, a Sant Joan de Vilatorrada. Com a conseqüència d'una situació de domini físic que exercia sobre la dona, l'acusat, en el transcurs d'una baralla, la va tibar pels cabells i li va donar diversos cops, cosa que li va provocar una fractura nasal i ferides a la cara i al tòrax. Durant l'agressió, a més, la va insultar i li va dir que la mataria.

L'home va ser detingut el matiex dia per la Policia Local. L'endemà, la jutge de violència sobre la dona de Manresa li va imposar una ordre d'allunyament. El dia del judici, l'acusat va reconèixer l'autoria dels fets, de forma que la seva defensa va pactar amb la fiscalia una pena de dos anys i nou mesos de presó, pels delictes de lesions i d'amenaces. No haurà d'ingressar a la presó si no s'acosta a la víctima durant un període de quatre anys i nou mesos, si fa treballs comunitaris i si segueix un curs contra la violència masclista.