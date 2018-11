Un motorista resulta ferit a Navarcles en rebre l'impacte d'un vehicle

Un motorista ha resultat ferit aquest dijous a la tarda en un accident de Navarcles, quan ha estat colpejat per una furgoneta que circulava darrere seu. L'afectat ha estat evacuat en estat menys greu a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons el SEM, que hi ha enviat dues ambulàncies.

L'accident ha tingut lloc a 2/4 de 4 de la tarda a la carretera N-141c, poc després de la rotonda de Navarcles, en sentit Calders. Dos camions s'havien aturat en un revolt pronunciat perquè tenien dificultats per maniobrar per poder passar. Un cotxe que circulava en sentit Calders ha frenat en veure els camions. Darrere seu, també ho ha fet el motorista, però, en canvi, la furgoneta que circulava just darrere seu no ha tingut temps d'aturar i ha colpejat la moto.

Com a conseqüència, el motorista ha caigut a terra i ha resultat ferit. Fins a l'indret, s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra i el SEM, que ha traslladat el ferit en estat menys greu a l'hospital de Manresa.