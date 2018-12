Una dona resulta ferida lleu en un accident a la C-55, a Manresa

NO + MORTS C-55-

Vehicles d´emergències a l´indret NO + MORTS C-55-

Un accident entre dos cotxes a la C-55, a l'alçada de la depuradora de Manresa, va causar ahir ferides lleus a una dona de 50 anys, veïna de la ciutat. El sinistre, segons fonts dels Bombers, va tenir lloc poc després de les 9 del matí, al carril en sentit Barcelona, on dos cotxes van xocar per encalç. La dona ferida va ser evacuada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, amb una fuetada a les cervicals. L'accident va provocar retencions en sentit Barcelona. Al lloc dels fets hi van treballar dues dotacions dels Bombers i unitats del SEM i dels Mossos.