Ferit un motorista en un accident a Navarcles

Un motorista va resultar ferit ahir a la tarda en un accident de Navarcles, quan va ser colpejat per una furgoneta que circulava darrere seu. Els fets van tenir lloc a 2/4 de 4, poc després de la rotonda de Navarcles, en sentit Calders, quan els vehicles havien d'afluixar la marxa per la presència de dos camions que no podien maniobrar en un revolt. El motorista va ser evacuat a l'hospital.