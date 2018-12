Demanen fins a sis anys de presó per als acusats de robar una màquina d'obres a Artés

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha assenyalat per a aquest desembre el judici contra sis persones acusades d'haver robat una màquina de les obres de l'eix Transversal, a Artés, valorada en 150.000 euros. Entre els implicats, hi ha un extreballador de l'empresa propietària del vehicle, que presumptament va donar indicacions sobre la manera de cometre el robatori, i la persona que va enviar la màquina al Marroc. La fiscalia demana penes d'entre dos i sis anys de presó per a cadascun dels acusats.

El robatori es va cometre ara fa sis anys, la nit del 29 al 30 de novembre del 2012, durant els treballs de desdoblament de l'eix Transversal. La màquina, una motoanivelladora d'obres, estava estacionada a la sortida d'Artés, a l'encreuament entre l'eix Transversal (C-25) i la carretera de Cabrianes. Era propietat de l'empresa Excavacions i Transports Calero.

Segons assegura la fiscalia, un extreballador de l'empresa, Manuel Leoncio E. C., va informar el presumpte autor del robatori, el seu germà Ángel E. C., sobre el mecanisme especial per poder arrencar la màquina, que ell mateix havia conduït anteriorment. Per aquest motiu, el fiscal demana per a l'exoperari dos anys i mig de presó, per un delicte de robatori com a cooperador necessari.

El germà, Ángel E. C., és qui s'enfronta a una petició de pena més elevada, de sis anys de presó i de 5.400 euros de multa. Està acusat d'haver sostret la màquina i d'haver-la venut al destinatari final, Ahmed K., a través de dos intermediaris, Esteban C. M. i José Juan V. L. Els dos mitjancers van cobrar, com a comissió, 1.200 i 3.000 euros, respectivament, segons el fiscal. Tots dos s'enfronten a cinc anys de presó i a una multa de 5.400 euros, pels delictes de receptació i falsedat documental.

Un cop la màquina va arribar a mans d'Ahmed K., va ser exportada al Marroc, en una operació gestionada presumptament pel sisè acusat, Mohamed D., que treballava per a l'empresa Metropolitana de Transports i que va facilitar totes les operacions, a canvi de cobrar d'Ahmed K. una comissió de 1.100 euros. Tots dos també s'enfronten a cinc anys de presó.

Segons la fiscalia, per cometre els fets, els acusats van utilitzar documents alterats, per la qual cosa la gran majoria d'ells estan imputats també pel delicte de falsedat documental. A més, a Ahmed K. se li atribueix un delicte de denúncia falsa, ja que, el 12 de desembre del 2012, va interposar una denúncia a la Guàrdia Civil de Barcelona en què assegurava que havia comprat la màquina sense saber que en realitat havia estat robada. Per aquest motiu, a banda dels cinc anys de presó, la fiscalia demana per a ell una multa superior a la resta, de 14.400 euros. Finalment, la màquina va ser recuperada pel propietari el 17 de gener del 2012 al port de Barcelona (on va arribar procedent del Marroc).

La fiscalia, a banda de les penes de presó i de multa, també reclama que els acusats indemnitzin conjuntament l'empresari amb 2.880 euros, pels perjudicis materials que li van provocar els fets.