Entren a robar en quatre cotxes estacionats a Manresa

Uns desconeguts van entrar a robar dijous a la matinada en quatre cotxes estacionats a l'aparcament situat a la cantonada entre el carrer Sant Joan de Déu i la carretera del Pont de Vilomara, al barri de la Balconada de Manresa, davant de l'hospital, segons van informar ahir fonts policials.

Els lladres, segons les mateixes fonts, van trencar els vidres dels quatre cotxes i van regirar-ne tot l'interior. Finalment, es van endur les ràdios de dos vehicles, mentre que, en la resta de cotxes, no hi van trobar objectes de valor.

Els fets van ser denunciats l'endemà al matí pels afectats, quan van descobrir els fets. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar l'autoria dels fets i la seva localització. De moment, no hi ha detinguts.