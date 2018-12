La fiscalia arxiva una investigació sobre els hospitals de Manresa i Terrassa

La fiscalia de Terrassa ha arxivat una investigació que havia obert sobre l'atenció rebuda per part d'un pacient als hospitals de Manresa i Terrassa. El cas havia estat denunciat pel Defensor del Pacient, que assegurava que l'afectat, veí de Rellinars (Vallès Occidental), va anar reiteradament als dos hospitals sense aconseguir cap diagnòstic de la seva patologia. La fiscalia va obrir diligències d'investigació, que ha tancat tan bon punt ha pres declaració a l'afectat, sense haver fet cap gestió amb els dos hospitals esmentats.

En declaracions fa un mes al diari digital Crónica Global, l'afectat explicava que, durant tres anys, havia anat 60 vegades a Urgències dels hospitals Mútua de Terrassa i Althaia de Manresa, sense que li haguessin trobat cap solució. Segons deia, té un dolor intens que li impedeix moure's del sofà i tenir una vida normalitzada.

El Defensor del Pacient va denunciar el cas a la Fiscalia Superior de Catalunya, que el va derivar a la fiscalia de Terrassa, la qual va obrir diligències d'investigació.

Fonts de la fiscalia han explicat a Regió7 que, en cap cas, no es va incoar una investigació concreta respecte d'un metge o un equip sanitari. «Es van obrir les diligències per esbrinar si podia existir una omissió del deure d'auxili», precisen les mateixes fonts.

Com a primera diligència, es va prendre declaració a l'afectat. Després de fer-ho, la fiscalia ha decidit arxivat la investigació «perquè queda clar que no ha sigut desatès per cap metge o centre mèdic, tot i que no li hagin pogut curar l'afecció», per la qual cosa «no hi ha cap indici de conducta que mereixi un retret penal».