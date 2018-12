Mor un noi de 19 anys de Santa Maria d'Oló en un accident a la C-25

El Servei Català de Trànsit ha informat que aquesta matinada hi ha hagut un accident de trànsit a la C-25 al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau (Osona). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 02:18 h.

Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït un encalç entre un turisme i un camió. Segons informen els Mossos d'Esquadra, el camió estava avariat, ocupava el carril dret i estava senyalitzat. És llavors quan el turisme l'hauria encalçat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort el conductor del turisme i únic ocupant, un jove de 19 anys, veí de Santa Maria d'Oló. El conductor del camió ha quedat ferit menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Vic.

Arran de la incidència, s'han activat sis patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).