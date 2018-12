Els CDR tornen a abocar escombraries davant dels jutjats de Manresa i Solsona

«Hem omplert de merda les portes dels jutjats de Manresa i Solsona per fer evident a tothom que el poder judicial a l'Estat espanyol és una merda». Amb aquest missatge a Twitter, el CDR a la Catalunya Central va reivindicar el llançament aquest dilluns al matí d'escombraries i fems davant de les seus judicials del Bages i el Solsonès. L'acció, que ja s'havia fet poques setmanes als mateixos llocs, es va fer al matí de forma simultània en altres jutjats de Catalunya, com Vic, Sabadell, Rubí, Cerdanyola del Vallès o Vilanova i la Geltrú. Amb aquesta acció reivindicativa, els CDR denuncien així la justícia espanyola, per diversos motius, entre aquests la repressió contra l'independentisme.