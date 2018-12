Detingut un jove de Sant Joan per agredir dues prostitutes a Manresa i robar-los diners

La Policia Local de Manresa va detenir dissabte a la matinada un jove de Sant Joan de Vilatorrada per agredir dues prostitutes amb qui acabava de tenir relacions i robar-los tots els diners que tenien, més de 550 euros. El santjoanenc, imputat per un delicte de robatori amb violència, ja tenia nombrosos antecedents policials.

Els fets, segons van explicar ahir fonts policials, van tenir lloc dissabte cap a 2/4 d'1 de la matinada, en un pis del nucli antic de Manresa, situat a la plaça de Sant Ignasi Malalt, entre la plaça Major i el Carme. Una patrulla de la zona va ser alertada que dues dones estaven cridant a través d'una finestra, demanant auxili.

Ràpidament, els agents van acudir al domicili i van localitzar l'acusat a l'interior del pis. Allà, van constatar que les dues dones, d'origen estranger, presentaven lesions recents. Segons van explicar les dues víctimes a la policia, el jove havia acudit al domicili per mantenir relacions sexuals amb elles, a canvi de diners.

El noi havia pagat el servei a l'inici de la trobada. Segons van denunciar, però, al final de la cita, les va agredir a cops i empentes i els va robar tots els diners que tenien al domicili, un total de 555 euros, que eren els guanys que havien obtingut per la relació amb altres clients. Els agents li van requisar allà mateix els diners, que van ser retornats a les víctimes.

El jove, de 29 anys d'edat i amb nombrosos antecedents, va quedar detingut per un delicte de robatori amb violència. Després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat amb càrrecs.

Tot i que la Policia Local intenta fer un un control i seguiment dels pisos de Manresa on es practica la prostitució de forma habitual, en aquest cas es tractava d'un domicili on fins ara no es tenia constància que s'hi estigués exercint. Ara, segons fonts policials, tal com es fa en tots els casos, s'indagarà si la prostitució és voluntària o forçada per tercers.