Localitzen sa i estalvi un ancià extraviat a Sant Llorenç de Morunys

Els Bombers de la Generalitat van localitzar diumenge al vespre sa i estalvi un home de 91 anys que s'havia extraviat a Sant Llorenç de Morunys, segons van informar ahir fonts del cos d'emergències.

L'avís dels fets es va fer cap a 1/4 de 9 del vespre. L'home és un usuari de 91 anys de la residència de Sant Llorenç de Morunys. Segons va informar el centre, l'home havia sortit a caminar com feia cada dia, però no havia tornat a la residència a l'hora prevista.

Immediatament, es va muntar un dispositiu de recerca per la zona on l'home solia anar a caminar. En l'operatiu hi van participar dotacions dels Bombers i dels Mossos i diversos voluntaris. Finalment, poc després de 3/4 de 10 del vespre, va ser localitzat. L'home havia caigut per un marge, però es trobava aparentment bé de salut. Després de ser atès pel SEM al lloc dels fets, va ser traslladat al CAP de Sant Llorenç.