La ràtio de policies locals a la Catalunya Central està per sota de la mitjana

A Catalunya, hi ha 215 cossos de Policia Local, que en total sumen 10.850 efectius, cosa que suposa una ràtio d'1,45 agents locals per cada mil habitants. Aquest indicador és força més baix a la Catalunya Central, on, en total, treballen 502 policies locals (pertanyents a 23 cossos municipals), per la qual cosa la ràtio, en aquesta zona, és de 0,98 agents per cada mil habitants.

És una de les conclusions que s'extreu de l'informe anual sobre les policies locals a Catalunya, que va presentar ahir el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch. Segons el mateix informe, tenint en compte que el concepte de Policia de Catalunya engloba policies locals i mossos d'esquadra, el nombre d'agents municipals a les comarques centrals (502) suposa el 35,5% dels efectius d'aquest territori, mentre que, en el conjunt de Catalunya, la xifra de 10.850 agents locals suposa un percentatge superior, del 39,5%.

L'informe constata que només l'11,7% d'agents de les Policies Locals a Catalunya són dones. «És una de les assignatures pendents», va reconèixer la subdirectora general de Coordinació de la Policia de Catalunya, Begonya Curto. D'altra banda, la mitjana d'edat dels agents se situa en els 45 anys, tot i que el 2017 gairebé el 37% de les policies locals tenen una mitjana d'edat superior. «Són plantilles una mica envellides», va reconèixer també Curtó.