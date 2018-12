Retards que poden superar els 20 minuts a la R4 de Rodalies per l´atropellament d´una persona

La R4 de Rodalies registra retards que poden superar els 20 minuts per l'atropellament d'una persona, segons ha informat Renfe. Des de llavors s'ha circulat per via única entre les estacions de Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, fins que s'ha retirat el cos. A més, s'ha incrementat el temps de recorregut des de les estacions de Molins i Castellbisbal en sentit Martorell, Vilafranca i Sant Vicenç de Calders.