Tarden 4 hores a portar un malalt molt fràgil d´Althaia a Sant Andreu

Un home de 80 anys, que fa 10 dies li van amputar la segona cama, diabètic, amb insuficiència renal i que s'ha de sotmetre a diàlisi 3 cops a la setmana, va estar quatre hores dilluns a la tarda esperant que una ambulància de Transport Sanitari de Catalunya (TSC) el portés de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on estava ingressat per l'amputació i acabava de fer diàlisi, al de Sant Andreu, també a la capital del Bages, on havia de continuar la convalescència. Durant pràcticament tot aquest temps va estar assegut en una cadira en una zona externa d'urgències de Sant Joan de Déu, però la família no sabia on era i l'estava buscant.

«Ha sigut una negligència, un maltractament», ha assegurat la família Escolà Gasulla. Explica que a les 6 de la tarda l'ambulància l'havia de portar de Sant Joan de Déu a Sant Andreu, on l'estava esperant la seva esposa i una de les seves filles. «A vegades es demoren, que ja és prou greu perquè una persona que fa diàlisi no surt en les millors condicions. Tampoc no entens com triguen una hora a baixar-lo d'Althaia», explica la família. Aquest cop, en veure que tardaven molt, des de Sant Andreu mateix van trucar a Althaia, «però no ens deien on era». Finalment i «després d'insistir» els van informar que era a la zona assistencial d'urgències des que havia tancat el servei d'hemodiàlisi.

«Estava desesperat»



La família s'hi va desplaçar de seguida. «Estava desesperat», asseguren. «Està convalescent de l'amputació de fa 10 dies -l'altra cama la hi van tallar fa poc més d'un mes- «i no aguanta més d'una hora assegut en una cadira. Se n'hi va estar quatre. Sense menjar res, amb el risc que això comporta pel seu problema de sucre». Tampoc ningú no li va oferir la possibilitat d'estirar-se en una llitera, es lamenta la família.

Finalment, poc abans de les 10 de la nit va arribar una ambulància. «El conductor no sabia res del meu pare. El va recollir juntament amb una dona que també feia estona que s'esperava a traumatologia». A les 10 i 10 entrava a l'habitació de Sant Andreu. «Llavors es va tranquil·litzar. Però ara li fa por anar a diàlisi».

La família comenta que no sap qui és el responsable de la situació, però «estem indignats i volem evitar que això es repeteixi».

A Althaia han exposat que es posaran en contacte amb «l'empresa Transport Sanitari de Catalunya per tal d'analitzar i aclarir què ha pogut passar. Així mateix s'estudiarà el procés d'atenció i, en cas de detectar desajustos, es valoraran les mesures més adequades a implementar per tal de solucionar-los».

Sant Andreu també investigarà què ha passat amb el transport. «El neguit de la família també el teníem nosaltres», ha assegurat a Regió7 la directora del centre, Sílvia Graell, que ha recordat que van ser ells els qui van trucar a Althaia. «No sé què va passar perquè el circuit és molt clar». Comenta que «són casos que passen molt esporàdicament, però és estrany amb diàlisi perquè és un servei molt regular».

Transport Sanitari de Catalunya ha afirmat a aquest diari que no tenia notícies del cas, i el departament de Salut s'ha limitat a sol·licitar una petició d'informació per escrit.