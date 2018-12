Denuncien el robatori d'una furgoneta aparcada a l'Agulla, a Manresa

Uns desconeguts van robar diumenge una furgoneta que estava estacionada al pàrquing del parc de l'Agulla de Manresa. Segons va denunciar el propietari afectat als Mossos, el robatori es va produir entre les 11.30 i les 13 hores, quan ell era a l'Agulla organitzant una marxa popular contra el càncer, amb motiu de La Marató de TV3. L'afectat va denunciar que havia deixat la furgoneta ben aparcada i tancada. Quan hi va acudir a les 13 hores, però, ja no la hi va trobar. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen de color groc, que tenia la matrícula 7846GHH.