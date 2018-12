Un accident a Cercs complica les cues de l'operació sortida a la C-16, al Berguedà

Un accident entre dos cotxes a Cercs ha complicat de bon matí l'operació sortida a l'eix del Llobregat (C-16), al Berguedà, segons han informat fonts del Servei Català deTrànsit. Els Mossos han hagut de donar pas alternatiu al trànsit, cosa que ja genera cues quilomètriques.

El sinistre s'ha produït a 3/4 de 10 del matí al punt quilomètric 108, on han xocat per encalç dos vehicles. No hi ha hagut ferits, però els Mossos han hagut de tallar un carril al trànsit i donar pas alternatiu.

Com a conseqüència de l'accident, a 1/4 d'11 del matí, segons Trànsit, ja hi havia quatre quilòmetres de cues, en sentit nord. Uns quilòmetres més avall, a Berga, també hi havia cues de més de dos quilòmetres. La previsió és que l'embús a la C-16 s'intensifiqui al llarg del matí.

D'altra banda, aquest matí, a l'A-2, també hi hagut dos quilòmetres de cues a Jorba com a conseqüència d'un vehicle incendiat, que ha obligat a tallar un carril de la calçada.