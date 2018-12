Col·lapse a la C-16 en l´operació sortida del pont de la Puríssima

Col·lapse total a la C-16 en l'operació sortida del Pont de la Puríssima. La principal via de comunicació amb la Cerdanya presenta retencions molt importants ja des de Cal Rosal i fins a Cercs.

Diversos conductors han informat a Regió7 que han passat fins a una hora aturats a l'alçada del Camping Berga. Això ha provocat que els vehicles intentessin entrar a dins la ciutat pels seus diferent accessos. Això ha fet que les artèries de la capital berguedana també quedessin taponades de vehicles.

Un accident a primera hora, a Cercs



Un accident entre dos cotxes a Cercs ja ha complicat de bon matí l'operació sortida a l'eix del Llobregat (C-16), al Berguedà, segons han informat fonts del Servei Català deTrànsit. Els Mossos han hagut de donar pas alternatiu al trànsit, cosa que ha generat cues quilomètriques.

Un cop restablerta la circulació en tots els carrils, al cap d'unes dues hores, les cues eren d'uns cinc quilomètriques en dos punts, Berga i Cercs.

El sinistre s'ha produït a 3/4 de 10 del matí al punt quilomètric 108, on han xocat per encalç dos vehicles. No hi ha hagut ferits, però els Mossos han hagut de tallar un carril al trànsit i donar pas alternatiu.

Com a conseqüència de l'accident, a 1/4 d'11 del matí, segons Trànsit, ja hi havia quatre quilòmetres de cues, en sentit nord. Uns quilòmetres més avall, a Berga, també hi havia cues de més de dos quilòmetres.



Complicacions a la circulació al Bages



La C-58 i la C-55, al Bages, també presenten cues i retencions importants. La més rellevant és a Castellgalí, a la C-58, on hi ha més de 4 quilòmetres d'aturades.

D'altra banda, aquest matí, a l'A-2, també hi hagut dos quilòmetres de cues a Jorba com a conseqüència d'un vehicle incendiat, que ha obligat a tallar un carril de la calçada.