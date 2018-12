Detinguts dos falsos revisors per robar 20.000 euros a una parella d'avis, a Igualada

Els Mossos van detenir aquest dilluns un home i una dona acusats de sostreure més de 20.000 euros a un matrimoni d'edat avançada, fent-se passar per revisors de la llum. Els arrestats, de 20 anys i de Vilafranca del Penedès i Vilanova del Camí, han quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant el jutge.

Segons els Mossos, la investigació es va iniciar el 9 de novembre passat, després de la denúncia del matrimoni. Van explicar que, ara fa un any, un noi i una noia es van presentar a casa seva per revisar els comptadors de la llum. En aquella ocasió els van deixar entrar i quan els joves van marxar van trobar a faltar 8.500 euros que tenien guardats en sobres. Aquestes mateixes persones van tornar en diverses ocasions, i en totes van aprofitar-se de la vulnerabilitat de les víctimes per sostreure'ls els diners. En total els van furtar més de 20.000 euros. L'últim incident va ser el 9 de novembre, quan una de les víctimes va sorprendre un dels joves remenant calaixos. El noi va empènyer l'home i va fugir. El matrimoni va descobrir que els joves havien obtingut una clau de casa seva. Va ser llavors que van decidir alertar la policia.