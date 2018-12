Situació normalitzada a la C-55, a Castellgalí

Complicacions a les carreteres de la Catalunya Central en l'inici del Pont de la Puríssima. Aquest dijous al matí hi ha hagut retencions en les vies més importants, la C-16, la C-55 i la C-58, segons el Servei Català de Trànsit. Es preveu la sortida de 470.000 vehicles fins les tres de la tarda de dijous.

Al Bages, les retencions més importants aquest matí s'han localitzat a Castellgalí, a la C-55. En aquest punts s'han produït aturades de més de 4 quilòmetres que a les 12 del migdia s'han normalitzat. Tot i que la circulació és densa, no hi ha aturades.

L'altre punta calent ha estat a la C-58 a Castellbell, a l'enllaç amb la C-55. Allí s'han format cues d'uns dos quilòmetres que amb el pas de les hores també han desaparegut.

On també hi ha hagut retencions ha estat a la carretera BP-1103, a Monistrol de Montserrat. La via per accedir al Monestir ha presentat aquest matí diversos quilòmetres de retencions.