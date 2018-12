Quatre intoxicats lleus en l'incendi d'un habitatge en obres a Manresa

Quatre persones van resultar intoxicades lleus per inhalació de fum ahir a la matinada en l'incendi d'un pis en obres al número 29 del carrer Sobrerroca de Manresa. Els Bombers, segons van informar fonts del cos, van rebre l'avís a les 2.11 de la matinada i van activar tres dotacions, que van treballar durant dues hores per extingir el foc. L'incendi va cremar parcialment l'habitatge. Tres dels quatre afectats van ser evacuats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa pel SEM, per una intoxicació lleu de fum. El quart ferit va ser donat d'alta pel SEM al mateix lloc dels fets.