Demanen set anys i mig de presó per a un traficant multireincident de Manresa

La fiscalia demana set anys i mig de presó per a un traficant reincident de Manresa que va ser enxampat de nou pels Mossos venent droga a la via pública. En ser escorcollat, l'acusat, Essaid M. M., portava diverses quantitats de cocaïna i cànnabis, i 400 euros en efectiu. L'home serà jutjat la setmana vinent a la sala sisena de l'Audiència de Barcelona.

L'acusat ja acumula tres sentències condemnatòries per tràfic de drogues, dictades per diversos jutjats penals de Manresa entre els anys 2012 i 2013. Els fets pels quals serà jutjat ara van tenir lloc el 22 de novembre del 2015, quan l'acusat caminava pel carrer Francesc Juanola de Manresa. Una patrulla dels Mossos va sospitar d'ell quan va veure que es posava una caputxa i feia una maniobra evasiva per evitar els agents. Quan el van escorcollar, li van requisar diverses quantitats de cànnabis i cocaïna.

Essaid M. M., en el moment de ser detingut, es trobava en situació irregular a l'Estat espanyol. Per aquest motiu, la fiscalia vol que sigui condemnat a set anys i mig de presó i que, quan adquireixi el tercer grau o la llibertat condicional, sigui expulsat del país, i se li prohibeixi l'entrada durant set anys.