Segon gran embús de la tardor al tram entre Olvan i Cercs de l'eix del Llobregat

D. C.

Cotxes aturats a la C-16, a Berga, un cop acabada l´autovia, abans del túnel de la serra de la Petita (al fons) D. C.

L'operació sortida del pont de la Puríssima va deixar ahir el segon gran col·lapse d'aquesta tardor al Berguedà, a l'eix del Llobregat (C-16). Igual com havia passat en l'anada del pont del Pilar, les cues es van acostar ahir als setze quilòmetres de llargada, ja que, en el moment més crític del matí, ja començaven abans de Cal Rosal (en ple tram d'autovia) i continuaven ininterrompudament fins després de Cercs, un cop passat el coll d'ampolla que suposa el pas de dos carrils a un, a Berga.

Si en l'operació sortida del Pilar es van registrar retencions durant més de deu hores, la jornada d'ahir tampoc no va quedar curta, ja que el Servei Català de Trànsit va comptabilitzar cues durant més de vuit hores, des de poc abans de les 10 del matí fins passades les 6 de la tarda. Dos accidents lleus van ajudar a contribuir al col·lapse: un, a primera hora, a 3/4 de 10, a Cercs, on van xocar dos cotxes, i l'altre, a 3/4 de 2 del migdia, a l'altura de Berga, on van col·lidir també dos vehicles.

Alguns conductors afectats asseguraven que van haver d'estar parats durant una hora a la calçada, a l'altura del càmping de Berga. Molts vehicles van intentar evitar les cues passant per carreteres secundàries, que també es van col·lapsar. De la mateixa manera, els accessos i els carrers de Berga també presentaven ahir al matí una alta densitat de trànsit, ja que molts conductors van optar per fer parada a la capital del Berguedà fins a esperar que la situació a la C-16 es redrecés.

A la tarda, les cues es van anar reduint de mica en mica, tot i que, segons Trànsit, encara es registraven nou quilòmetres de cues entre Berga i Cercs. La circulació no es va normalitzar fins a 2/4 de 7 de la tarda, quan Trànsit ja no tenia constància de retencions.

El tram més afectat, entre Berga i Cercs, és el que està inclòs en el projecte de desdoblament que la Generalitat acaba de posar a exposició pública (vegeu Regió7 d'ahir), tot i que encara no hi ha data determinada.

Ahir també hi va haver retencions en altres carreteres de les comarques centrals, tot i que amb afectació més lleu, com a la C-55, entre Sant Vicenç i Castellgalí; la C-58, a Castellbell; la C-14, a l'Alt Urgell; i l'A-2, a l'Anoia. També es van registrar retencions als accessos del monestir de Montserrat, tal com és habitual molts festius.

La situació es preveu que torni a ser complicada aquest proper diumenge, coincidint amb l'operació tornada del pont. Trànsit demana als conductors que, si els és possible, avancin tant com puguin la tornada.