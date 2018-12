Absolt l'acusat d'una agressió amb un bastó en una disputa a Marganell

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha absolt per falta de proves un veí de la urbanització El Casot de Marganell, Jaime Jesús A. V., que estava acusat d'haver agredit amb un bastó l'expropietària de l'habitatge on viu, durant una discussió. L'home s'enfrontava a una petició fiscal de tres anys de presó, però la jutge no ha considerat provat que fos l'autor de les lesions que presentava la víctima en un peu.

Els fets van tenir lloc el 2 d'abril del 2017, al domicili de l'acusat, situat al Casot de Marganell. L'home va rebre la visita de la víctima i el seu marit, que eren antics propietaris de l'habitatge (on ell resideix de lloguer). En aquell moment, van començar a discutir sobre una factura de llum no pagada. Segons assegurava la fiscalia, Jaime Jesús A. V. va donar un cop de bastó al peu de la dona, una agressió que li va provocar la fractura d'un dit.

Després del judici, però, la jutge no ha considerat provat que Jaime Jesús A. V. fos l'autor de les lesions que la víctima presentava al peu, en concloure que no hi ha proves, més enllà del testimoni dels dos denunciants. Els dos mossos que van acudir a l'indret van dubtar de la versió de la víctima, ja que no van veure la dona ni coixejar ni queixar-se de dolor.

La mateixa jutgessa ha conclòs que, durant el procés judicial, la dona ha caigut en diverses contradiccions. Per aquest motiu, davant la falta de proves, ha absolt Jaime Jesús A. V., en no considerar provada l'autoria de les lesions.