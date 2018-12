Demanen cinc anys de presó per vendre maria en un club d'Olesa

La fiscalia demana cinc anys de presó per als dos responsables d'una entitat cannàbica d'Olesa de Montserrat acusats de vendre diàriament marihuana als seus socis i de produir-ne en una macroplantació oculta en una nau. Els dos acusats, Cristian L. S. i Sara A. M., president i tresorera de l'associació, respectivament, seran jutjats la setmana que ve a l'Audiència Provincial de Barcelona.

L'entitat, inscrita amb el nom d'Associació CBD Catalunya, es va constituir l'octubre del 2018, i va fixar la seu social a Olesa de Montserrat. Segons els estatuts, el club havia de servir per agrupar consumidors habituals de marihuana (inclosos els que en prenien de forma pal·liativa), prevenir riscos associats al mercat il·legal de cànnabis, i promoure accions cíviques i culturals sobre la necessitat d'una nova regulació legal.

Tot i així, segons la fiscalia, l'associació servia en realitat com a tapadora per a la venda il·legal. Aprofitant que la forma associativa emparava la lliure circulació de la droga, els acusats, segons el ministeri públic, es van dedicar des del principi a «la venda indiscriminada de marihuana» a tots els socis (que van arribar a ser 250) que hi acudien diàriament. Segons la fiscalia, mitjançant una quota inicial i una altra d'anual, els socis podien retirar quantitats de 5 grams màxims diaris.

Els acusats, a més, aconseguien la droga mitjançant un cultiu en una nau industrial, que tenien llogada, al polígon industrial Cal Singla. La plantació va ser intervinguda per la Policia Local d'Olesa el gener del 2014, amb motiu d'un escorcoll per la forta olor de marihuana que desprenia el local. A l'interior de la nau, els acusats tenien 161 plantes de marihuana en procés d'assecatge, amb un pes total de set quilos.

La fiscalia acusa Cristian L. S. i Sara A. M. d'un delicte contra la salut pública i d'un altre d'associació il·lícita. Per aquest motiu, demana per a cadascun d'ells la pena de cinc anys de presó i el pagament d'una multa de 69.000 euros. El judici se celebrarà dimecres de la setmana que ve a la sala segona de l'Audiència Provincial de Barcelona.