Una jove de Coll de Nargó denuncia una agressió sexual i ho relata a Internet

Una jove de 19 anys de Coll de Nargó, Maria Mas, ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per la presumpta agressió sexual que va patir dimecres a la nit al portal de casa seva, al barri de Balàfia de Lleida, ciutat on resideix, per part d'un desconegut que es va trobar al carrer. La noia ha donat a conèixer el seu cas en un colpidor vídeo de Youtube que ahir al vespre havia tingut més de 61.000 visualitzacions.

En declaracions a Regió7, Mas explica que ha decidit penjar el vídeo perquè no va ser un atac contra ella específicament, sinó que «qualsevol dona n'hagués pogut ser víctima». La jove de l'Alt Urgell va ser atacada per un desconegut que la va abordar i li va fer tocaments quan entrava al portal, i posteriorment va ser atesa pels Serveis d'Emergència i traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova per ser sotmesa a una revisió.

Els fets van tenir lloc al voltant de dos quarts de 10 de la nit. Quan Mas es disposava a tirar les escombraries, la jove va veure que se li acostava un home amb un tapaboques i una gorra que la va seguir fins al portal de casa seva i es va esmunyir a l'interior, on la va agredir. «Quan anava a obrir la porta de l'edifici, em va atacar i em va fer tocaments», diu, i afegeix que l'agressor li va tocar les seves parts íntimes i, després dels crits d'ella demanant auxili, se'n va anar corrent. «Vaig quedar al portal pensat què havia passat i me'n vaig anar cap a casa corrent tremolant i vaig obrir la porta com vaig poder. Un cop a casa, vaig tenir un atac d'ansietat», relata la jove en el vídeo. Seguidament, la jove va trucar als seus pares i van avisar una ambulància, que la va traslladar a Urgències, on va ser reconeguda per un forense abans d'acudir a una comissaria a denunciar els fets.

Mas demana que es denunciïn aquests casos, tot i que assegura que ella no se sent millor després de fer-ho. En repetides ocasions al vídeo detalla que «el dany psicològic és el pitjor». «Sé que haig de sortir al carrer, fer vida normal, però jo no estic segura. Miraré endarrere cada cop que noti una presència», assenyala.

Després dels quantiosos comentaris que ha rebut en fer públic el seu cas, Mas ha explicat a aquest diari que moltes noies li han comentat que «s'havien trobat en situacions similars, però no es van atrevir a denunciar-ho i ni tans sols explicar-ho». En aquest sentit diu tenir la sensació de ser «una veu que representa a moltes noies que han callat» i afegeix que està molt agraïda per les múltiples mostres de suport que ha rebut del seu entorn i també a través de les xarxes socials.

En el mateix vídeo de Youtube, la jove de Coll de Nargó n'insereix un altre que va enregistrar un hora després de l'agressió i en el que intenta explicar, totalment atemorida i plorant, el que li havia succeït feia una estona. L'alturgellenca Maria Mas actualment viu a la ciutat de Lleida perquè hi està cursant els estudis universitaris de Fisioteràpia.