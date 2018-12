Vint-i-set pobles de la Catalunya Central han homolgat plans de protecció civil

La comissió plenària de Protecció Civil de Catalunya ha homologat aquesta setmana 139 plans municipals de protecció civil, 27 dels quals a les comarques centrals. Alguns dels municipis que els han homologat són Igualada, Aguilar de Segarra, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castell-nou de Bages, Gósol, Guardiola de Berguedà, els Hostalets de Pierola, Masquefa, Navarcles i Sant Vicenç de Castellet. Entre els plans homologats, hi ha el d'inundacions, el de nevades, el químic i el de ventades, entre d'altres.

A més, també s'han homologat 327 Plans d'Autoprotecció (PAU) d'instal·lacions municipals, esdeveniments i instal·lacions d'empreses privades. A la reunió on es van homologar els plans, presidida pel conseller d'Interior, Miquel Buch, hi van assistir representants de tots els organismes vinculats a la planificació i gestió de les emergències. Hi eren presents, entre d'altres, el secretari general d'Interior, Brauli Duart, la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, i el director general de la Policia, Andreu Martínez. Per demarcacions, els PAU homologats són: 192 a Barcelona; 60 a Tarragona; 26 a Girona; 21 a la Catalunya Central; 16 a Lleida; vuit a les Terres de l'Ebre; i quatre a l'Alt Pirineu.