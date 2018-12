Mor un veí d'Igualada atropellat per un camió a l'Eix Transversal

El Servei Català de Trànsit ha informat que un home de 35 anys, veí d'Igualada i nacionalitat espanyola ha mort avui al migdia al punt quilomètric 110 km de la carretera C-25, l'Eix Transversal, convertint-se en la víctima 179 en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya durant aquest 2018. El sinistre ha tingut lloc al terme de Sant Pere Sallavinera mentre l'home circulava en direcció a Girona.

Segons el comunitat del Servei Català de Trànsit, "per causes que encara s'estan investigant, un camió ha atropellat un vianant i, com a conseqüència de l'accident, el vianant ha mort". La incidència ha activat cinc patrulles del cos de Mossos d'Esquadra, l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques. La circulació a l'Eix ha quedat tallada i el trànsit s'ha restablit cap a les 14.45 h.

