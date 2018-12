Un foc destrueix totalment una casa de fusta a Piera, sense causar ferits

Un incendi va cremar totalment ahir a la matinada una casa de planta baixa, de fusta, al número 37 del carrer Sant Sadurní de la urbanització Can Canals de Piera, segons fonts dels Bombers de la Generalitat. A l'habitatge, d'uns 50 metres quadrats, hi havia una persona, que va resultar il·lesa. El cos d'emergències va rebre l'avís a les 4 de la matinada. Sis dotacions van treballar per apagar el foc, que es va donar per extingit a 2/4 de 7.

D'altra banda, una dotació dels Bombers es va activar ahir al vespre per un incendi de xemeneia a Berga, en un habitatge del carrer Salvador Espriu. El foc va afectar només l'interior de la xemeneia.