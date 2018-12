La jutge de Manresa imputa a contracor tres guàrdies civils de l'1-O a Fonollosa

El Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa ha citat a declarar com a investigats per un delicte de detenció il·legal els tres guàrdies civils que l'1-O van tenir emmanillat durant quinze minuts un veí de Fonollosa, sense arribar a detenir-lo ni a informar-lo de cap denúncia. La titular del jutjat, María Teresa Rodríguez, ha hagut d'imputar els tres agents de forma obligada, després que li ho vagi ordenar l'Audiència de Barcelona, tal com va avançar Regió7 el 2 de novembre passat. A tots tres, els ha citat a declarar el proper 23 de gener, a 1/4 d'11 del matí.

La imputació per detenció il·legal és l'acusació més greu que s'ha obert de moment contra qualsevol dels agents de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional investigats a Catalunya per les càrregues de l'1-O. Es tracta d'un delicte castigat amb penes de fins a sis anys de presó i amb inhabilitacions absolutes de fins a dotze anys.

Malgrat que, inicialment, la jutgessa manresana va descartar obrir diligències contra els tres agents, l'Audiència de Barcelona va acceptar el recurs de l'acusació particular (exercida per voluntaris del Col·legi d'Advocats de Manresa) i va ordenar a la magistrada manresana que cités com a investigats els tres guàrdies civils. I és el que acaba de fer just ara.

En la seva resolució, publicada fa cinc setmanes, l'Audiència constatava que l'afectat va denunciar que va ser emmanillat «sense haver estat informat dels motius d'una possible detenció i, en tot cas, sense que constin diligències instruïdes com a conseqüència dels fets que li hagin sigut imputats». El fonollosenc va ser alliberat pels agents al mateix indret.

En la resolució, l'Audiència explicava que, segons les imatges, el fonollosenc «es va abalançar sobre un grup d'agents que procedien a reduir un altre ciutadà, cosa que podria arribar a justificar, inicialment, una detenció». No obstant això, afegia l'Audiència, es desconeix si l'emmanillament va ser «com a conseqüència d'una detenció formal» o si, en canvi, «va ser una mera retenció, la justificació de la qual podria resultar qüestionable», i més tenint en compte «el lapse temporal en què va romandre en aquesta situació».

El fonollosenc afectat, en la seva declaració davant la jutge de Manresa (en la seva doble condició de testimoni i d'imputat per resistència), va constatar que, en les imatges, no es veu que agredís cap agent i va afegir que es va sentir «humiliat» després que els agents el tinguessin emmanillat durant quinze minuts a la plaça. Segons va explicar David Casellas, un dels advocats del fonollosenc, «els vídeos desmenteixen l'atestat de la Guàrdia Civil, que assegura que el noi va donar puntades de peu i cops de puny per obstaculitzar l'actuació dels agents».

Els tres guàrdies civils seran els primers agents que hauran de declarar com a imputats per l'actuació del cos policial l'1-O al Bages, però no seran els únics. L'Audiència també va ordenar a la jutge de Manresa que imputi el cap de l'operatiu de l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, en considerar que les càrregues en aquest col·legi no van ser «proporcionals» i que hi va haver «excés de força policial». De moment, la jutge manresana encara no ha imputat formalment el comandament. Per ordre de l'Audiència, també ha de demanar a la Guàrdia Civil la identifcació de sis agents de l'IES Quercus, per a la seva possible futura imputació.

En canvi, l'Audiència va descartar imputar per lesions cap dels guàrdies civils de Castellgalí, Callús i Fonollosa (amb l'excepció, d'aquest últim cas, dels agents que van emmanillar un veí).