S'incendia la càrrega d'un camió a l'eix Transversal, a Sallent

L'incendi d'un camió va obligar ahir al matí a tallar un carril de circulació de l'eix Transversal (C-25) a Sallent en direcció a Lleida, a la cruïlla amb la C-16. El foc va afectar la totalitat del remolc, on van cremar una trentena de palets que transportava, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat. Per facilitar les tasques d'extinció del foc, es va desenganxar la cabina del camió. El Bombers van rebre l'avís a les 8 del matí i hi van treballar amb quatre dotacions. No hi va haver ferits.