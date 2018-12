El TSJC descarta que el mal temps impedeixi al consistori de Ger penjar la bandera espanyola

La sala del Contenciós Administratiu del TSJC ha ordenat a l'Ajuntament de Ger (Cerdanya) que pengi la bandera espanyola a la façana i ha deixat sense efecte una sentència anterior que donava la raó al consistori, que justificava l'absència de la bandera per les «circumstàncies atmosfèriques adverses». El TSJC considera aquest argument «escassament versemblant» i retreu al consistori que ni tan sols aportés «els informes meteorològics» de la data a la qual suposadament feia referència, «un 17 de juny».

La sentència es refereix a la resposta que l'alcalde de Ger, Alfons Casamajó (PDeCAT), va donar el 17 de juny del 2013 a la delegació del govern espanyol, que li havia requerit un informe sobre el compliment de la llei de banderes, després d'haver rebut una denúncia sobre l'absència de l'espanyola. En la resposta, Casamajó deia que «a l'exterior d'aquest ajuntament, a causa de les circumstàncies meterològiques de la zona, no hi oneja cap bandera, estatal o autonòmica, ni altres ensenyes» Posteriorment, el març del 2014, la Guàrdia Civil va constatar que a la façana no hi havia la bandera espanyola, però sí la catalana.

Inicialment, un jutjat contenciós de Girona va donar la raó a l'Ajuntament i va constatar que la delegació del govern «no havia acreditat que l'absència de la bandera no fos per circumstàncies atmosfèriques adverses». Ara, però, el TSJC diu que aquest fet hauria d'haver estat provat pel mateix consistori, anul·la la sentència de Girona i obliga l'Ajuntament a penjar la bandera estatal «de forma diària, i amb caràcter permanent». La resolució també descarta els altres arguments invocats per l'Ajuntament, que assenyalava que la delegació no havia acudit a la vista judicial sobre un recurs i que havia incorregut en una possible desviació de poder. La sentència del TSJC, però, no és ferma, ja que el consistori hi pot presentar ara un recurs de cassació.

D'altra banda, en una altra sentència, la sala del Contenciós del TSJC ha ordenat també a l'Ajuntament de Collbató penjar l'ensenya espanyola. En aquest cas, el TSJC valida la resolució d'un jutjat de Barcelona i desestima el recurs de l'Ajuntament. La denúncia inicial va ser presentada l'octubre del 2012 per un mosso d'esquadra i, posteriorment, el consistori va rebre l'ordre de la delegació del govern, que va portar el cas als tribunals. Ara, el consistori de Collbató pot presentar un altre recurs.