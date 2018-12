Imputats Jaime Vizern i dos ultres més per l'agressió a un CDR a Lledoners

La jutge que investiga l'agressió d'un grup d'ultres a un membre del CDR de Manresa, el juliol passat a l'accés de la presó de Lledoners, ha pres declaració com a imputats als tres homes que van ser identificats pels Mossos al lloc dels fets, que se sumen al santjoanenc que ja va ser detingut aleshores. Entre els tres nous investigats, hi ha el conegut ultra bagenc Jaime Vizern, que els últims dies s'ha tornat a fer visible en alguns actes d'extrema dreta a Catalunya. Tots ells han negat l'autoria de l'agressió davant de la jutge, però no han sabut explicar l'origen de les lesions de la víctima.

Vizern, president de Democracia y Unidad Española (DUE), és una de les cares més conegudes dels anomenats GDR, que es dedicaven a retirar llaços grocs arreu de Catalunya. Dimarts al vespre, segons el diari Ara, era un dels integrants del grup que va boicotejar un acte de Pablo Iglesias a Barcelona. Fa una setmana, el fotoperiodista Jordi Borràs va denunciar coaccions de Vizern durant la manifestació de Vox a Girona.

L'agressió a l'accés de Lledoners va tenir lloc el 3 de juliol passat, la vígilia que arribessin a la presó bagenca els primers presos independentistes. Un grup d'individus arrencaven llaços grocs que membres del CDR havien penjat als accessos de la presó. El principal acusat, el santjoanenc Tony Noguera, estava esborrant amb dissolvent llaços pintats en una tanca metàl·lica, acció que va gravar amb el mòbil la víctima, un veí de Manresa de 51 anys.

Tal com es veu en les imatges, Noguera va adreçar una puntada de peu a la víctima. Seguidament, el mòbil va caure a terra i el manresà va continuar sent agredit per diverses persones. L'home va resultar ferit amb contusions i un tall sagnant al llavi. A més, els agressors li van tirar dissolvent.

Dos dies després, els Mossos van detenir Noguera. L'endemà, va declarar al jutjat de guàrdia de Manresa, on va negar haver agredit la víctima i va afegir que simplement li va tirar el mòbil a terra.

Posteriorment, segons han explicat fonts judicials a Regió7, la titular del Jutjat d'Instrucció 1 de Manresa, que investiga el cas, va citar com a imputats els altres tres homes que havien estat identificats al lloc dels fets, és a dir, Jaime Vizern, un altre bagenc i un veí de Sant Quirze del Vallès. Durant la declaració, tots tres van negar haver comès l'agressió, però no van saber explicar l'origen de les lesions de la víctima. Segons les mateixes fonts, Vizern va declarar que el grup era format només per quatre persones, però, en canvi, el vallesà va admetre que l'integraven una vintena de components. Tal com havia fet Noguera, tots tres només van contestar les preguntes de la jutge i del seu advocat, i es van negar a respondre les de l'acusació particular.

Ara, el següent pas és que l'agredit sigui citat a declarar com a testimoni. Fins ara, no ho ha fet perquè no estava recuperat psicològicament dels fets, i havia demanat poder esperar uns mesos a fer-ho. L'home va haver d'estar gairebé 24 hores a l'hospital per descartar l'existència de lesions, i va tardar temps a poder recuperar-se físicament de les ferides.

D'altra banda, l'acusació particular ha demanat a la jutge que faci comprovar si els investigats estan fitxats com a militants d'extrema dreta. I també ha demanat als Mossos que enumeri les persones que es veuen al vídeo dels fets i que identifiquin els que hi surten. De moment, la jutge no s'ha pronunciat sobre la petició.