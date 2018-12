Un incendi crema parcialment un garatge a Navarcles

Un incendi ha cremat aquest dimecres al matí l'interior d'un garatge a Navarcles, segons fonts dels Bombers de la Generalitat, que hi han treballat amb quatre dotacions.

El foc s'ha declarat a les 11 del matí en un edifici del carrer Reial i ha cremat parcialment l'interior del garatge, incloent una moto i un turisme. La resta del garatge ha quedat parcialment afectat pel fum. L'incendi s'ha donat per controlat a 2/4 de 12 del matí, mentre que, poc després d'1/4 d'1 del migdia, s'ha donat per extingit. Segons les mateixes fonts, una dona ha hagut de ser atesa pel SEM per una crisi d'ansietat.