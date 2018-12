L'accident d'un camió a Montmaneu complica la circulació a l'A-2

L'accident d'un camió a l'A-2 a Montmaneu (Anoia) ha complicat la circulació de vehicles en aquesta via des d'ahir a la nit, a 3/4 de 12, quan va tenir lloc l'incident, en el qual el camió va topar amb la mitjana i va perdre la càrrega. Segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat, els fets es van produir al quilòmetre 533 de l'A-2 en sentit Barcelona, tot i que l'afectació viària va ser en tots dos sentits.



Aquest matí, s'ha hagut de tallar la via en sentit Lleida per dur a terme les tasques de neteja de la calçada, on van caure centenars de brics de llet que transportava el camió. Ja ahir a la nit tres dotacions dels Bombers van treballar per recollir la mercaderia i netejar la via. Malgrat això, les tasques de neteja han continuat aquest matí i han obligat a tallar l'A-2 en sentit Lleida. Els vehicles s'han desviat per la sortida 532 fins que s'ha reobert la via al trànsit.



El Servei Català de Trànsit ha registrat cues de més d'un quilòmetre en sentit Lleida aquest matí a conseqüència de l'incident, que no ha provocat ferits.





? Tallada l'A-2 a Montmaneu ? Lleida, per un camió accidentat que ha perdut la càrrega ? Desviaments per la sortida 532 pic.twitter.com/wV84hgW99o — Trànsit (@transit) 12 de desembre de 2018