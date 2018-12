Un membre del CDR de la Cerdanya desobeirà de nou una citació judicial

Tomàs Sayes, membre del CDR de la Cerdanya, desobeirà per segona vegada una citació judicial. Sayes està cridat a declarar avui als jutjats de Puigcerdà per un delicte de manifestació il·legal en el marc d'una protesta contra el jutge Pablo Llarena.

El 28 de novembre ja va decidir no presentar-se a una primera citació per un delicte d'injúries contra el jutge. Els fets investigats estan relacionats amb una caminada reivindicativa que va tenir lloc el 30 de març passat entre Alp i Das. L'integrant del CDR va ser identificat pels Mossos d'Esquadra com a portaveu de l'acció. Posteriorment el van vincular amb una pintada apareguda aquell dia contra Llarena, tot i que Sayes assegura que ell no la va fer.

En un comunicat emès ahir, el CDR de la Cerdanya exigeix explicacions al departament d'Interior de la Generalitat per aquesta «persecució política», i avisa que Tomàs Sayes tornarà a desobeir malgrat exposar-se al risc de la detenció. Ha estat citat per a avui pel jutjat de Puigcerdà, però, com l'anterior vegada, no té previst presentar-s'hi.

En el comunicat, el comitè també referma el seu compromís amb «la democràcia, la república, la llibertat dels presos polítics i el retorn de tots els exiliats», tot utilitzant la «lluita activa no violenta» per assolir aquests objectius. «No callarem ni ens aturarem, i recordarem tants cops com calgui que el jutge Llarena no és benvingut a la Cerdanya», conclou.