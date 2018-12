El TSJC tomba una altra sentència del contenciós gironí i força Llívia a penjar la bandera estatal

La sala del Contenciós Administratiu del TSJC ha ordenat a l'Ajuntament de Llívia que pengi la bandera espanyola a la façana i ha tombat d'aquesta manera una sentència del contenciós administratiu de Girona que donava la raó al consistori llivienc.

Es tracta d'un cas similar a l'ocorregut amb un altre consistori de la Cerdanya, el de Ger (vegeu Regió7 d'ahir), al qual el TSJC també ha obligat a penjar la bandera espanyola després de tombar una altra resolució similar del contenciós gironí.

Tant en un cas com en l'altre, el TSJC dona la raó a la delegació del govern espanyol, però la sentència no és ferma, ja que els dos ajuntaments encara poden presentar un recurs de cassació. En el cas de Llívia, l'alcaldessa havia al·legat que el consistori no penjava cap bandera a la façana per motius de seguretat, per evitar actes vandàlics.