Cremen quatre vehicles en un aparcament exterior a Igualada

Quatre vehicles han cremat aquest dijous a primera hora del matí a Igualada, a la confluència entre els carrers Girona i Capellades. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, el foc s'ha declarat a 1/4 de 7 del matí i ha calcinat quatre turismes que estaven estacionats en una zona d'aparcament a l'exterior.

Segons les mateixes fonts, l'incendi no ha afectat cap persona. Els Bombers han treballat més d'una hora, fins a 2/4 de 8 del matí, per apagar l'incendi, del qual se n'estan investigant les causes.