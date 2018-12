Una incidència talla la línia de tren entre Manresa i Lleida

Una incidència tècnica entre les estacions de Calaf i de Cervera ha obligat aquest dijous a tallar la línia de tren de Renfe entre Manresa i Lleida, segons ha informat la companyia ferroviària.

L'afectació s'ha produït en el tren que havia sortit de Lleida a les 8.50 hores i que havia d'arribar a Manresa a les 10.47 hores. El tren ha quedat aturat poc abans d'arribar a Calaf per culpa d'una incidència tècnica a la via. Els passatgers han hagut de ser evacuats per carretera, amb parades fins a Manresa.

El tren que ha fet el recorregut contrari, entre Manresa i Lleida, ha quedat suspès. Els viatgers han hagut de fer el recorregut també per carretera, en autobús.