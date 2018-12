Un jove s'enfronta a 15 anys de presó per atracar quatre menors a Manresa

Un dels llocs on hi va haver els atracaments, al carrer Lleida

Un dels llocs on hi va haver els atracaments, al carrer Lleida J. S.

La fiscalia va demanar ahir quinze anys de presó per a un noi de Manresa de 19 anys, Joan H. P., acusat d'haver atracat quatre menors d'edat en només tres dies, en diferents carrers de la ciutat. El jove, que amenaçava presumptament les víctimes amb una navalla a l'altura de l'abdomen, va declarar ahir davant la jutge que no recorda els fets perquè, en aquells moments, vivia al carrer com un indigent i no prenia la medicació que serveix per controlar els seus trastorns. La defensa va demanar que, en cas de condemna, sigui sentenciat a la pena mínima, a un any i quatre mesos de presó.

Els fets van tenir lloc a l'inici del mes de març passat. El primer cas va succeir al carrer Lleida, el 2 de març, cap a les 10 de la nit. La víctima, un noi de 17 anys que caminava per la vorera amb la seva parella, va ser abordada per tres joves, un dels quals li va col·locar una navalla a l'altura de l'abdomen. «Em van ordenar que els donés tots els diners que tingués. Jo només els vaig donar els 20 euros que duia a la cartera», va declarar ahir l'afectat durant el judici. Tot seguit, els lladres van fugir.

Posteriorment, es van produir tres atracaments molt semblants, en què l'atracador que duia la navalla sempre era la mateixa persona. El mateix 2 de març, a 2/4 de 12 de la nit, els assaltants van abordar un altre adolescent menor, que caminava sol pel carrer Sant Josep. «Un d'ells em va amenaçar amb la navalla, i em van tirar a terra. Van agafar-me el mòbil i van marxar», va declarar ahir.

Els altres dos casos van succeir el 4 de març, tots dos al carrer Dante. El primer va tenir lloc a 1/4 de 8 del vespre, quan un adolescent va començar a ser seguit pels assaltants. «Em van demanar si tenia un euro, els vaig dir que no i, de sobte, vaig notar alguna cosa punxeguda a l'estómac», va explicar ahir el noi, tot afegint: «Vaig passar nervis i molta por. Em van agafar el mòbil i els vaig ensenyar la ronyonera, perquè veiessin que no portava diners». Una estona després, els atracadors van acorralar contra la paret una quarta víctima, un menor d'edat que va poder desfer-se d'ells.

Gràcies a la descripció que els quatre menors van fer de l'atracador que duia la navalla, els Mossos van localitzar pocs dies després, davant de l'IES Lacetània, un noi que hi encaixava a la perfecció. Fins i tot, portava a sobre l'arma descrita per les víctimes. Tots quatre menors, a més, el van identificar a la roda de reconeixement.

Es tracta del jove que va ser jutjat ahir, Joan H. P., que es troba des de llavors en presó provisional. Ahir, en la seva declaració com a acusat, va explicar que no recorda res d'aquelles dates. «Tinc problemes de trastorns mentals des que tenia 6 anys d'edat i, aquells dies, no em prenia la medicació», va assegurar. Segons va afegir, dels 6 als 18 anys ha viscut en centres de menors, ja que es troba en situació de desemparament familiar. En el moment dels fets, feia pocs mesos que era major d'edat i malvivia pels carrers de Manresa. «Era un indigent», va afirmar.

Els mossos d'esquadra que el van detenir van reconèixer ahir que el jove presentava condicions precàries i que, sobre els robatoris, «no semblava ser conscient del que havia fet». Segons van afegir, «ens va comentar que feia dies que no prenia medicació».

Ahir, va declarar un psiquiatre portat per la defensa que va assegurar que, després d'haver analitat el jove i d'haver estudiat tot el seu historial mèdic, ha conclòs que presenta tot un conjunt de patologies que li provoquen «episodis de paranoia, descontrol dels seus impulsos i una intel·ligència per sota del normal». Si no es pren la medicació, va afegir, «es reactiva la seva conducta patològica».



La fiscal descarta l'afectació

No obstant això, la fiscal va asse-nyalar ahir que el metge forense no va poder acreditar que, en el moment dels robatoris, Joan H. P. tingués les capacitats afectades. Per això, va demanar que sigui condemnat per quatre robatoris violents, a un total de quinze anys de presó. La defensa, en canvi, va demanar la seva absolució i, en cas de condemna, que se li prevegi l'atenuant d'alteració psicològica i l'eximent d'estat de necessitat, amb la qual cosa sigui sentenciat a una pena de presó mínima, «i que sigui suspesa».

La resta d'assaltants no van poder ser identificats. En un dels atracaments, però, els Mossos van detenir inicialment un altre jove, Monime B., com a presumpte coautor. Ahir, també va ser jutjat, però els mateixos mossos van declarar que no poden provar que sigui ell un dels còmplices. El judici va quedar vist per a sentència.