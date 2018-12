Quatre evacuats a Martorell pel fum d'un incendi en un altell

Quatre persones han hagut de ser evacuades a l'Hospital de Martorell aquest dijous, per la inhalació del fum produït per un incendi en un altell al carrer Lluis Faura, 15. L'avís ha arribat als bombers a les 20:10, i mitja hora després l'incendi s'ha donat per apagat.

Tot i que no hi ha hagut danys estructurals en l'edifici, s'han traslladat els 4 afectats a l'hospital, dos dels quals eren menors d'edat. En principi es considera que l'afectació a les 4 persones no ha de ser greu. A l'altell hi havia una gran acumulaciói de caixes i cartons que s'ha incendiat.