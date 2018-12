Un incendi crema quatre vehicles en un aparcament exterior a Igualada

Quatre vehicles van cremar ahir a primera hora del matí a Igualada, a la confluència entre els carrers Girona i Capellades, a l'interior d'un aparcament descobert. Segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, el foc es va declarar a 1/4 de 7 del matí i va cremar quatre turismes que estaven estacionats al recinte. Segons les mateixes fonts, l'incendi no va causar ferits. Els Bombers van treballar en les tasques d'extinció del foc durant més d'una hora, fins que a 2/4 de 8 del matí el van poder extingir. No han transcendit les causes dels fets.